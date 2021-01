Il teatro, il teatro. Ridateci gli spettacoli dal vivo (Di giovedì 21 gennaio 2021) , Ridateci quei momenti di riflessione che risvegliano la parola e le nostre coscienze collettive. Ed è consolante vedere che tra questi appuntamenti di riflessione ci sono le tante iniziative legate alle celebrazioni del Giorno della Memoria. Per non dimenticare! In occasione di questa data non si può perdere lo spettacolo “Piazza degli Eroi” di Thomas Bernhard, traduzione di Roberto Menin,firmato dal regista Roberto Andò, in prima visione assoluta su Rai5, sabato 23 gennaio alle 21.15, con Renato Carpentieri nel ruolo di Robert Schuster, Imma Villa in quello della Signora Zitte, Betti Pedrazziè la Signora Schuster, e con Silvia Ajelli(Anna), Paolo Cresta(Lukas), Francesca Cutolo (Olga), Stefano Jotti (il Signor Landauer), Valeria Luchetti (Herta), Vincenzo Pasquariello(il Pianista),Enzo Salomone(il Professor Liebig). Le scene e luci di Gianni Carluccio, icostumi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) ,quei momenti di riflessione che risvegliano la parola e le nostre coscienze collettive. Ed è consolante vedere che tra questi appuntamenti di riflessione ci sono le tante iniziative legate alle celebrazioni del Giorno della Memoria. Per non dimenticare! In occasione di questa data non si può perdere lo spettacolo “Piazza degli Eroi” di Thomas Bernhard, traduzione di Roberto Menin,firmato dal regista Roberto Andò, in prima visione assoluta su Rai5, sabato 23 gennaio alle 21.15, con Renato Carpentieri nel ruolo di Robert Schuster, Imma Villa in quello della Signora Zitte, Betti Pedrazziè la Signora Schuster, e con Silvia Ajelli(Anna), Paolo Cresta(Lukas), Francesca Cutolo (Olga), Stefano Jotti (il Signor Landauer), Valeria Luchetti (Herta), Vincenzo Pasquariello(il Pianista),Enzo Salomone(il Professor Liebig). Le scene e luci di Gianni Carluccio, icostumi ...

