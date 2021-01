Il sindaco leghista di Adro che dice no alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre (Di giovedì 21 gennaio 2021) Paolo Rosa, il sindaco leghista di Adro ha rifiutato la proposta dell’Anpi locale che in occasione del Giorno della Memoria avrebbe voluto concedere la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita e testimone dell’Olocausto Liliana Segre. La motivazione? “La signora non ha mai avuto a che fare con il nostro paese, né noi siamo stati parte della sua storia” Non è la prima volta che Paolo Rosa si è distinto per delle decisioni opinabili. Qualche anno fa era stato proprio lui, in qualità di primo cittadino, a tappezzare con il Sole delle Alpi, il simbolo della Lega, una scuola pubblica. Il sindaco non ha ritenuto opportuno che Liliana Segre fosse una cittadina di Adro spiegando “Crediamo ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Paolo Rosa, ildiha rifiutato la proposta dell’Anpi locale che in occasione del Giorno della Memoria avrebbe voluto concedere lasenatrice a vita e testimone dell’Olocausto. La motivazione? “La signora non ha mai avuto a che fare con il nostro paese, né noi siamo stati parte della sua storia” Non è la prima volta che Paolo Rosa si è distinto per delle decisioni opinabili. Qualche anno fa era stato proprio lui, in qualità di primo cittadino, a tappezzare con il Sole delle Alpi, il simbolo della Lega, una scuola pubblica. Ilnon ha ritenuto opportuno chefosse una cittadina dispiegando “Crediamo ...

CarriaggioM : RT @FabrizioDelpret: “#LilianaSegre non ha mai avuto a che fare con il nostro paese, né noi siamo stati parte della sua storia”, ha latrato… - massimobordonar : RT @FabrizioDelpret: “#LilianaSegre non ha mai avuto a che fare con il nostro paese, né noi siamo stati parte della sua storia”, ha latrato… - luca79ind : RT @SerglocSergio: Cittadinanza onoraria a Liliana #Segre, il sindaco leghista di Adro dice no: 'Non ha nulla a che fare con il nostro paes… - emanuelino10 : RT @SerglocSergio: Cittadinanza onoraria a Liliana #Segre, il sindaco leghista di Adro dice no: 'Non ha nulla a che fare con il nostro paes… - AndreaFileccia6 : @Robero99700099 @LaPanceraRosa @GiorgiaMeloni @Corriere @FratellidItalia Sbaglio, o la Meloni stava con Berlusconi… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco leghista Cittadinanza onoraria a Liliana Segre, il sindaco leghista di Adro dice no: "Non ha nulla a che fare con i... La Repubblica La Lega ha il suo nuovo responsabile in Calabria. E' l'avvocato Saccomanno

Mentre il sindaco di Taurianova, Roy Biasi, entra nella segreteria politica nazionale come rappresentante degli amministratori del Sud e sarà il vice segretario regionale con delega agli enti locali ...

Saccomanno nuovo responsabile della Lega in Calabria, Roy Biasi vicesegretario

"Buon lavoro a Saccomanno e Roy Biasi, che lavoreranno in squadra con Spirlì e con parlamentari, consiglieri regionali e amministratori del territorio" ...

Mentre il sindaco di Taurianova, Roy Biasi, entra nella segreteria politica nazionale come rappresentante degli amministratori del Sud e sarà il vice segretario regionale con delega agli enti locali ..."Buon lavoro a Saccomanno e Roy Biasi, che lavoreranno in squadra con Spirlì e con parlamentari, consiglieri regionali e amministratori del territorio" ...