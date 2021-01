Il silenzio degli innocenti, la reunion Foster-Hopkins 30 anni dopo: «Quando hai provato Hannibal ho sentito un brivido nella stanza» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Hannibal Lecter e l’agente Clarice Starling si ritrovano dopo trent’anni a parlare in video-chat. E un po’ questo l’effetto che suscita la reunion virtuale di Anthony Hopkins e Jodie Foster, per la serie di Variety Actors on Actors, presentata da Amazon Studios. L’occasione? Ovviamente il trentesimo anniversario dall’uscita de Il silenzio degli innocenti (The Silence of the Lambs). Sono passati trent’anni dall’uscita del film nelle sale. Era il febbraio del 1991 e pochi mesi dopo Il silenzio degli innocenti avrebbe vinto agli Oscar 5 statuette destinate a Hopkins (miglior attore), Foster (miglior ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 21 gennaio 2021) Hbal Lecter e l’agente Clarice Starling si ritrovanotrent’a parlare in video-chat. E un po’ questo l’effetto che suscita lavirtuale di Anthonye Jodie, per la serie di Variety Actors on Actors, presentata da Amazon Studios. L’occasione? Ovviamente il trentesimoversario dall’uscita de Il(The Silence of the Lambs). Sono passati trent’dall’uscita del film nelle sale. Era il febbraio del 1991 e pochi mesiIlavrebbe vinto agli Oscar 5 statuette destinate a(miglior attore),(miglior ...

matteosalvinimi : Dare tranquillamente della ESCORT in diretta a Melania Trump è indegno di un “uomo” e del “servizio pubblico” Rai.… - MediasetTgcom24 : Jodie Foster e Anthony Hopkins insieme per il 30° anniversario de 'Il silenzio degli innocenti' #JodieFoster… - FiorellaMannoia : Ieri sera é stato emozionante e sono felicissima degli ascolti che abbiamo ottenuto, mancava solo una cosa, la più… - romatorino : RT @GiancarloDeRisi: Friedman? Un gaglioffo. E Salvini lo asfalta: 'Dare della ESCORT in diretta a Melania Trump è indegno di un “uomo” e d… - breathediair : RT @matteosalvinimi: Dare tranquillamente della ESCORT in diretta a Melania Trump è indegno di un “uomo” e del “servizio pubblico” Rai. Ass… -