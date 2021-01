Il responsabile Causin, da Forza Italia a Conte: «Questo è l’unico governo possibile. Un incarico per me? Ne ho parlato con Pd e M5S» – L’intervista (Di giovedì 21 gennaio 2021) La fiducia ottenuta dal governo Conte due a Palazzo Madama ha riservato molti colpi di scena. Dal voto al fotofinish, rivisto al Var, di Riccardo Nencini e Lello Ciampolillo, alla spaccatura di Forza Italia. Maria Rosaria Rossi, la pasionaria di Arcore entrata nel giglio magico del Cavaliere da giovanissima, e Andrea Causin sono stati espulsi dal partito per aver dato il loro voto all’esecutivo. Senatore, a ottobre 2019 aveva già votato in difformità al centrodestra, appoggiando l’istituzione della commissione d’inchiesta straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, la cosiddetta commissione Segre. Covava già un’insofferenza nei confronti della coalizione a trazione Salvini? «Quello era un caso eclatante: vengo da ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 gennaio 2021) La fiducia ottenuta daldue a Palazzo Madama ha riservato molti colpi di scena. Dal voto al fotofinish, rivisto al Var, di Riccardo Nencini e Lello Ciampolillo, alla spaccatura di. Maria Rosaria Rossi, la pasionaria di Arcore entrata nel giglio magico del Cavaliere da giovanissima, e Andreasono stati espulsi dal partito per aver dato il loro voto all’esecutivo. Senatore, a ottobre 2019 aveva già votato in difformità al centrodestra, appoggiando l’istituzione della commissione d’inchiesta straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, la cosiddetta commissione Segre. Covava già un’insofferenza nei confronti della coalizione a trazione Salvini? «Quello era un caso eclatante: vengo da ...

