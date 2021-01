Il primo giorno di Biden: cancella simboli e atti del quadriennio Trump, a cominciare dalla lotta al Covid (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il neo - presidente statunitense ha già preso le distanze firmando un pacchetto di decreti che vanno dalle misure antiCovid al rientro negli accordi sul clima allo stop al muro con il Messico. Biden: ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il neo - presidente statunitense ha già preso le distanze firmando un pacchetto di decreti che vanno dalle misure antial rientro negli accordi sul clima allo stop al muro con il Messico.: ...

Piu_Europa : ???? UNA NUOVA AMERICA ???? ?? Nel primo giorno del suo mandato, dopo la cerimonia di insediamento, il neopresidente US… - Tg3web : Nel suo primo giorno di lavoro come 46° presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha già cancellato parte dell'eredit… - andrearossi76 : Nel primo giorno da #Presidente, @POTUS ha firmato 17 provvedimenti. Tra questi: obbligo ad indossare la… - Mariang47614228 : RT @claudio_2022: Biden, via il busto di Churchill dallo Studio Ovale. Al suo posto statue di attivisti neri e latinoamericani. E siamo a… - MariaManca6 : sono solo in balia della mia anima che a tratti mi pare voglia strapparsi via tanto si torce e sanguina. Sono tanto… -