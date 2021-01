Il Partito Comunista Italiano celebra un secolo di vita (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il 21 gennaio 1921, un secolo fa, vedeva la luce il Partito Comunista Italiano. Storia e vicissitudini che ne hanno determinato la nascita Un secolo fa nasceva il Partito Comunista Italiano. Era il 21 gennaio del 1921 quando a Livorno al Teatro Carlo Goldoni si tenne il XVII Congresso del Partito Socialista Italiano, fu allora che si verificò la grande scissione socialista che portò alla nascita dei comunisti italiani. Gli anni in cui nacque il Partito Comunista Italiano non erano per niente tranquilli, era infatti il periodo del dopoguerra. Il primo conflitto mondiale aveva lasciato l’Italia sotto un cumulo di macerie, miseria e povertà erano dovunque. Sul ... Leggi su zon (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il 21 gennaio 1921, unfa, vedeva la luce il. Storia e vicissitudini che ne hanno determinato la nascita Unfa nasceva il. Era il 21 gennaio del 1921 quando a Livorno al Teatro Carlo Goldoni si tenne il XVII Congresso delSocialista, fu allora che si verificò la grande scissione socialista che portò alla nascita dei comunisti italiani. Gli anni in cui nacque ilnon erano per niente tranquilli, era infatti il periodo del dopoguerra. Il primo conflitto mondiale aveva lasciato l’Italia sotto un cumulo di macerie, miseria e povertà erano dovunque. Sul ...

