Il paradiso delle signore 5 | FEDERICO fa “il miracolo” | Adelaide spiazzata! Anticipazioni

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Qualcuno sta per fare il “furbetto” a Il, pensando di approfittarsi di un evento funesto ma accaduto “al momento giusto”. Le cose andranno veramente così? Vediamo cosa succederà nelle prossime puntate della fiction daily di Rai 1. Tutto partirà dalla puntata di venerdì 22 gennaio (che tra l’altro sarà doppia e partirà alle 15,30, per recuperare l’episodio saltato di lunedì scorso): vedremo che Umberto (Roberto Farnesi) dovrà scendere a patti con Bergamini senior, ma – nel corso della cena successivamente organizzata da(Vanessa Gravina) a Villa Guarnieri per sancire l’alleanza e la pace ritrovata tra le due famiglie – proprio Arturo si sentirà male improvvisamente ed esalerà il suo ultimo respiro tra le braccia di suo figlio Cosimo (Alessandro Cosentini). Il...