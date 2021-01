IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni doppia puntata di venerdì 22 gennaio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella giornata di venerdì 22 gennaio, verrà recuperata la puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE saltata lunedì scorso a causa del protrarsi DELLE trasmissioni politiche. Dunque, a partire eccezionalmente dalle 15,30 e fino alle 17, andranno in onda ben due episodi (uno dietro l’altro) della fiction daily di Rai 1. anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di venerdì 22 gennaio 2021: Dopo il bacio con Salvatore Amato (Emanuel Caserio), Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) confessa tutto a Laura Parisi (Arianna Montefiori): il matrimonio con Cosimo (Alessandro Cosentini) è compromesso? Nel frattempo Adelaide (Vanessa Gravina) intima ad Umberto ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella giornata di22, verrà recuperata lade Ilsaltata lunedì scorso a causa del protrarsitrasmissioni politiche. Dunque, a partire eccezionalmente dalle 15,30 e fino alle 17, andranno in onda ben due episodi (uno dietro l’altro) della fiction daily di Rai 1.de Il5 di222021: Dopo il bacio con Salvatore Amato (Emanuel Caserio), Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) confessa tutto a Laura Parisi (Arianna Montefiori): il matrimonio con Cosimo (Alessandro Cosentini) è compromesso? Nel frattempo Adelaide (Vanessa Gravina) intima ad Umberto ...

