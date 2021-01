Il Papu Gomez pubblica una foto su Instagram e lancia un’altra frecciata all’Atalanta [FOTO] (Di giovedì 21 gennaio 2021) Continuano le frecciatine a distanza tra l’Atalanta ed il Papu Gomez. E’ rottura definitiva con l’argentino, tutto è nato dopo la lite nello spogliatoio con l’allenatore Gasperini, l’episodio si è verificato all’intervallo della sfida di Champions League contro il Midtjylland. L’argentino è stato preso in considerazione sempre meno, fino all’esclusione definitiva dalla lista dei convocati. Adesso è alla ricerca di una nuova squadra, sono in ballo alcune trattative, ma non sarà facile raggiungere l’intesa. L’Atalanta non ha intenzione di cederlo ad una diretta concorrente, il calciatore accetta soltanto un progetto ambizioso. L’ultima frecciata del Papu Gomez all’Atalanta Photo by Emilio Andreoli/Getty ImagesIl Papu Gomez continua a ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 21 gennaio 2021) Continuano le frecciatine a distanza tra l’Atalanta ed il. E’ rottura definitiva con l’argentino, tutto è nato dopo la lite nello spogliatoio con l’allenatore Gasperini, l’episodio si è verificato all’intervallo della sfida di Champions League contro il Midtjylland. L’argentino è stato preso in considerazione sempre meno, fino all’esclusione definitiva dalla lista dei convocati. Adesso è alla ricerca di una nuova squadra, sono in ballo alcune trattative, ma non sarà facile raggiungere l’intesa. L’Atalanta non ha intenzione di cederlo ad una diretta concorrente, il calciatore accetta soltanto un progetto ambizioso. L’ultimadelPhoto by Emilio Andreoli/Getty ImagesIlcontinua a ...

TuttoMercatoWeb : TMW - Cincinnati, aumenta il pressing per il Papu Gomez: passi avanti - sportli26181512 : Papu Gomez tagga su Instagram 4 giocatori dell'#Atalanta ma...: Il calciatore argentino ha condiviso nelle sue stor… - cmd0721 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Cincinnati, aumenta il pressing per il Papu Gomez: passi avanti - VoceGiallorossa : ?? Offerta del Cincinnati per Papu Gomez #ASRoma - romanewseu : #Calciomercato, #Gomez verso l’#MLS: vicino l’accordo con il #Cincinnati #ASRoma #Romanewseu… -