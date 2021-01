Il Papa a Biden: riconciliazione negli Usa e con il mondo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Papa Francesco invoca Dio affinché guidi il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel "promuovere la comprensione, la riconciliazione e la pace negli Stati Uniti e tra le nazioni del mondo al fine di promuovere il bene comune universale", nel tradizionale messaggio inviato in occasione dell'insediamento alla Casa bianca, e sottolinea che "in un momento in cui le gravi crisi che devono affrontare la nostra famiglia umana richiedono risposte lungimiranti e unite" auspica che le decisioni del successore di Donald Trump "siano guidate dalla preoccupazione per la costruzione di una società caratterizzata da autentica giustizia e libertà, insieme al rispetto incrollabile dei diritti e della dignità di ogni persona, specialmente i poveri, i vulnerabili e coloro che non hanno voce"."In occasione del suo ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 21 gennaio 2021)Francesco invoca Dio affinché guidi il nuovo presidente degli Stati Uniti Joenel "promuovere la comprensione, lae la paceStati Uniti e tra le nazioni delal fine di promuovere il bene comune universale", nel tradizionale messaggio inviato in occasione dell'insediamento alla Casa bianca, e sottolinea che "in un momento in cui le gravi crisi che devono affrontare la nostra famiglia umana richiedono risposte lungimiranti e unite" auspica che le decisioni del successore di Donald Trump "siano guidate dalla preoccupazione per la costruzione di una società caratterizzata da autentica giustizia e libertà, insieme al rispetto incrollabile dei diritti e della dignità di ogni persona, specialmente i poveri, i vulnerabili e coloro che non hanno voce"."In occasione del suo ...

