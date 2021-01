Il Napoli saluta Milik, il polacco a Marsiglia per le visite mediche (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ormai ufficiale la cessione dell’attaccante all’OM. Oggi visite mediche e firma sul contratto per il polacco Dopo un tira e molla durato diverse settimane e diverse grane legali da risolvere, si è conclusa la trattativa per portare Arkadiusz Milik dal Napoli all’Olympique Marsiglia. L’attaccante polacco in mattinata ha raggiunto tramite volo privato da Capodichino la città francese dove effettuerà le visite mediche e firmerà il contratt. Milik passa al Marsiglia dopo un’intesa tra le due società su un prestito con obbligo di riscatto, per un valore complessivo di 12 milioni di euro. 8 milioni rappresentano la parte fissa mentre 4 quella legata ai bonus. Napoli che inoltre avrà ... Leggi su zon (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ormai ufficiale la cessione dell’attaccante all’OM. Oggie firma sul contratto per ilDopo un tira e molla durato diverse settimane e diverse grane legali da risolvere, si è conclusa la trattativa per portare Arkadiuszdalall’Olympique. L’attaccantein mattinata ha raggiunto tramite volo privato da Capodichino la città francese dove effettuerà lee firmerà il contratt.passa aldopo un’intesa tra le due società su un prestito con obbligo di riscatto, per un valore complessivo di 12 milioni di euro. 8 milioni rappresentano la parte fissa mentre 4 quella legata ai bonus.che inoltre avrà ...

