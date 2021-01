Il Napoli saluta il suo attaccante: vola in Francia per le visite mediche (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Napoli saluta Arkadiusz Milik: finisce la lunga trattativa. L’attaccante vola in Francia per le visite mediche al Marsiglia (websource)Finisce finalmente la telenovela Milik: il Napoli saluta il suo centravanti, che vola a Marsiglia per le visite mediche. Oggi si chiude per l’attaccante polacco al Marsiglia. Il calciatore è stato accontentato, visto che partirà con la formula del prestito fino a giugno 2022. In questo modo potrà liberarsi più facilmente. Intanto ha rinnovato con il Napoli per consentire questa formula. Milik già oggi in Francia per le visite mediche. Finisce una lunga trattativa. ... Leggi su instanews (Di giovedì 21 gennaio 2021) IlArkadiusz Milik: finisce la lunga trattativa. L’inper leal Marsiglia (websource)Finisce finalmente la telenovela Milik: ilil suo centravanti, chea Marsiglia per le. Oggi si chiude per l’polacco al Marsiglia. Il calciatore è stato accontentato, visto che partirà con la formula del prestito fino a giugno 2022. In questo modo potrà liberarsi più facilmente. Intanto ha rinnovato con ilper consentire questa formula. Milik già oggi inper le. Finisce una lunga trattativa. ...

filippociriello : @ROI05841958 @Torrenapoli1 Anche io la penso come voi ragazzi e rinnovare ora sarebbe una cosa molto strana. Rinnov… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - #futsalmercato, Tiziano Chilelli cambia casacca. Il pivot saluta il Lido di Ostia e vola a N… - Salvato64380064 : @EzioGreggio @Gazzetta_it Bungiorno ezio, ci vediamo stasera a striscia, volio propio vedere come canti stasera se… - CMercato24H24 : Il #Napoli finalmente saluta Arkadiusz #Milik: il polacco è ad un passo dal #Marsiglia. Accordo trovato in prestito… - RoccoRavildi1 : Buongiorno ? Buon lunedì, buon inizio settimana da Napoli e dal Vesuvio innevato che vi saluta ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli saluta Milik saluta il Napoli: è atteso a Marsiglia per visite e firma Goal.com Juventus-Napoli, vota il migliore in campo

Chi auspicava il defenestramento di de Magistris dovrà accontentarsi del suo autodefenestramento. Il sindaco saluta e se ne va, verso nuove mirabolanti avventure. Bye bye Napoli, è stato bello. Bello?

Il sì a Conte di Mariarosaria Rossi, l’ex fedelissima finita ai margini: «Non ne ho parlato con Berlusconi»

ROMA Si sentiva tradita e non l’ha mai nascosto, ma certo nessuno si aspettava il suo voto di fiducia al governo guidato da Giuseppe Conte. E invece Mariarosaria Rossi, 48 anni, senatrice di Forza Ita ...

Chi auspicava il defenestramento di de Magistris dovrà accontentarsi del suo autodefenestramento. Il sindaco saluta e se ne va, verso nuove mirabolanti avventure. Bye bye Napoli, è stato bello. Bello?ROMA Si sentiva tradita e non l’ha mai nascosto, ma certo nessuno si aspettava il suo voto di fiducia al governo guidato da Giuseppe Conte. E invece Mariarosaria Rossi, 48 anni, senatrice di Forza Ita ...