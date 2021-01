Il Napoli ha chiuso la cessione di Milik: tutti i dettagli (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Napoli ha definito con il Marsiglia la cessione di Arek Milik: accordo trovato nella notte con club francese e attaccante polacco Questa volta non dovrebbero esserci più sorprese: Arek Milik al Marsiglia sembra un affare fatto. Lo riporta ‘Calciomercato.it’, secondo cui l’accordo totale è stato trovato nella notte: tredici milioni di euro complessivi che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ilha definito con il Marsiglia ladi Arek: accordo trovato nella notte con club francese e attaccante polacco Questa volta non dovrebbero esserci più sorprese: Arekal Marsiglia sembra un affare fatto. Lo riporta ‘Calciomercato.it’, secondo cui l’accordo totale è stato trovato nella notte: tredici milioni di euro complessivi che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli chiuso Napoli, ancora chiuso l'ex parchetto di Vigliena Il Mattino Supercoppa Italiana, a Pirlo il primo trofeo da allenatore: il Napoli sbatte sulla Juve

Si sono scambiati i ruoli Pirlo e Gattuso: l’allenatore della Juve ha fatto il Bud Spencer e ha rifilato due schiaffoni all’amico Terence Gattuso. La Juve a Reggio Emilia si aggiudica la Supercoppa It ...

Juventus-Napoli 2-0, il giorno dopo-Editoriale-

Juventus-Napoli 2-0, il giorno dopo-Editoriale sulla partita che ha visto la squadra di Andrea Pirlo alzare il primo trofeo della stagione ...

