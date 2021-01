Il mostro di Tik Tok colpisce un’altra bambina | sfida estrema

Leggi su chenews

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Lasui social, prove di resistenza estreme lanciate per vedere chi è più forte, ed il tragico epilogo. La piccola rischia la vita. Bambino (Facebook)Lalanciata sul noto social network Tik Tok, e la corsa ad emulare le gesta di chi incita a folli e rischiose prove di forza basate sul coraggio e sulla disponibilità ad esibirsi in rischiosissime e pericolosissime azioni. Succede a Palermo, dove unadi soli 10 anni è rimasta vittima del folle gioco dei social. Delle prove estreme lanciate da chi popola certi ambienti virtuali, dallarivolta ha chi, secondo quelle logiche, ha il coraggio di rischiare la vita. Il black out challenge, unache consiste nel legarsi qualcosa alla gola fino a togliersi il respiro. La piccola palermitana è caduta vittima di ...