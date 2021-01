Il mercato slow food alla Malpensata diventa permanente

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo la sperimentazione di inizio novembre fino a dicembre 2020, ora ildi prodotti agricoli dell’associazioneBergamo in via San Giovanni Bosco angolo via Zanicadiventerà. L’ha deliberato la Giunta comunale il 14 gennaio e, così, ildella Terra, sarà fisso ogni mercoledì mattina dalle 8.30 alle 13.00 Ampia la scelta tra i prodotti che sarà possibile trovare ogni settimana sui banchi delle aziende presenti: dal vino ai salumi, dai formaggi freschi e stagionati alle uova, quindi miele e confetture, senza dimenticare la frutta e la verdura. Il nuovoè dedicato ai soli produttori a chilometro zero ed aziende del territorio che valorizzeranno i prodotti locali. Non si tratta però “solo” di una ...