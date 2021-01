Il Liverpool cade ad Anfield contro il Burnley: non accadeva da 4 anni (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Liverpool perde 1-0 ad Anfield contro il Burnley: un evento che non si vedeva da 4 anni Il Liverpool si allontana dalla vetta della classifica di Premier League occupata dal Manchester United. Tre le mura domestiche, i Reds subiscono una sconfitta di misura per 1-0 contro il Burnley. Il gol all’83’ di Barnes rompe un’imbattibilità ad Anfield che durava da 4 anni e da 68 partite in totale, dalla partita contro il Crystal Palace del 23 aprile 2017 (1-2). Per il Liverpool, inoltre, è la quarta partita senza segnare gol: un evento che non si verificava da ben 20 nni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilperde 1-0 adil: un evento che non si vedeva da 4Ilsi allontana dalla vetta della classifica di Premier League occupata dal Manchester United. Tre le mura domestiche, i Reds subiscono una sconfitta di misura per 1-0il. Il gol all’83’ di Barnes rompe un’imbattibilità adche durava da 4e da 68 partite in totale, dalla partitail Crystal Palace del 23 aprile 2017 (1-2). Per il, inoltre, è la quarta partita senza segnare gol: un evento che non si verificava da ben 20 nni. Leggi su Calcionews24.com

