Il Governo non esclude restrizioni anti-Covid anche in primavera. Gualtieri: “Lo scostamento da 32 miliardi sufficiente ad attutire l’impatto economico” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lo scostamento da 32 miliardi approvato ieri in Parlamento servirà a mettere in campo “un nuovo pacchetto di aiuti per attutire l’impatto economico” delle restrizioni anti-Covid. Ma il Governo – ha confermato oggi il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in una lettera al vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, e al Commissario all’Economia, Paolo Gentiloni – ha già previsto di accantonare “risorse sufficienti” se le restrizioni dovessero protrarsi “anche in primavera”. Un’eventualità, ha scritto il titolare nel Mef, che “non si può escludere” e “di conseguenza il Governo desidera avere risorse sufficienti per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Loda 32approvato ieri in Parlamento servirà a mettere in campo “un nuovo pacchetto di aiuti per” delle. Ma il– ha confermato oggi il ministro dell’Economia Robertoin una lettera al vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, e al Commissario all’Economia, Paolo Gentiloni – ha già previsto di accantonare “risorse sufficienti” se ledovessero protrarsi “in”. Un’eventualità, ha scritto il titolare nel Mef, che “non si puòre” e “di conseguenza ildesidera avere risorse sufficienti per ...

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - matteosalvinimi : Mastelliani, montiani, ex forzisti, ex grillini, ex piddini, ex renziani, senatori a vita, poltronari, marziani e C… - VittorioSgarbi : #crisidigoverno La Pfizer ha appena annunciato che non consegnerà i vaccini nemmeno la prossima settimana. Tenetevi… - SportivoAnti : @luigidimaio @Mov5Stelle Non hai facoltà di usare le parole 'questione morale' e 'valori'...siete l'ipocrisia perso… - MauroPelliccia8 : @emanuelefiano Un paese che ha un governo che cambia 3 maggioranze in 2 anni è non solo vergognoso ma da terzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo non Crisi di Governo, oggi il centrodestra al Quirinale: «Si torni a votare» Il Sole 24 ORE Governo: Casini, serve governo unità nazionale

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Può esser che ci siano costruttori, ma cosa cambia se il governo ha 160 voti invece di 158? Non vedo lo spazio per grandissimi allargamenti e mi sembra difficile che Fi possa ...

Covid: 4 multe,chiusura,ma bar ancora aperto.’Devo lavorare’

(ANSA) – TRIESTE, 21 GEN – Nonostante quattro contravvenzioni già comminate e una chiusura di cinque giorni imposta dalla Questura (ma non rispettata), il bar ‘Al Foro’ di Trieste oggi è nuovamente ap ...

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Può esser che ci siano costruttori, ma cosa cambia se il governo ha 160 voti invece di 158? Non vedo lo spazio per grandissimi allargamenti e mi sembra difficile che Fi possa ...(ANSA) – TRIESTE, 21 GEN – Nonostante quattro contravvenzioni già comminate e una chiusura di cinque giorni imposta dalla Questura (ma non rispettata), il bar ‘Al Foro’ di Trieste oggi è nuovamente ap ...