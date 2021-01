Il giuramento di Kamala Harris simbolo di satanismo: bufala e deriva sovranista in Italia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il giuramento di Kamala Harris, insieme a quello di Biden, sarebbe la prova inconfutabile del suo satanismo. Come se non bastassero le bufale su Capitol Hill, come quella che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ora bisogna precisare che durante nella giornata di ieri il vicepresidente appena eletto negli Stati Uniti non abbia toccato una borsetta al posto della bibbia. Sembra quasi superfluo doverlo evidenziare, eppure secondo quanto si vocifera in alcuni gruppi sovranisti Italiani, su Facebook, le cose sarebbero andate proprio così. La bufala sul giuramento di Kamala Harris: tra satanismo, bibbia e borsetta Dunque, come avrete intuito, la tesi sul satanismo del vicepresidente nasce dal fatto che ... Leggi su bufale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ildi, insieme a quello di Biden, sarebbe la prova inconfutabile del suo. Come se non bastassero le bufale su Capitol Hill, come quella che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ora bisogna precisare che durante nella giornata di ieri il vicepresidente appena eletto negli Stati Uniti non abbia toccato una borsetta al posto della bibbia. Sembra quasi superfluo doverlo evidenziare, eppure secondo quanto si vocifera in alcuni gruppi sovranistini, su Facebook, le cose sarebbero andate proprio così. Lasuldi: tra, bibbia e borsetta Dunque, come avrete intuito, la tesi suldel vicepresidente nasce dal fatto che ...

you_trend : ???? Il giuramento di Kamala #Harris come Vicepresidente #InaugurationDay - Agenzia_Ansa : Il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe #Biden alla cerimonia per il giuramento insieme alla sua vice Kamala… - Noovyis : (Il giuramento di Kamala Harris simbolo di satanismo: bufala e deriva sovranista in Italia) Playhitmusic - - itsaboutlou : non io che dopo 24h piango ancora rivedendo il giuramento di kamala ?? what a inspiring, powerful, strongly and fiercely woman moment. ? - Ugo59321304 : Commovente la cerimonia del giuramento di Jo Biden e di Kamala Harris. Gli USA ritornano un Paese affidabile. -

Ultime Notizie dalla rete : giuramento Kamala Il giuramento di Kamala Harris: per la prima volta una donna vice presidente degli Stati Uniti Rai News L’America di Biden torna “terra di speranza e sogni” nella voce di Bruce Springsteen

Genova – Se c’è un valore che gli americani conoscono bene è ripartire in fretta, rialzarsi anche dopo essere stati feriti e offesi. Non che sia un’esclusiva del carattere, l’America si comporta così ...

Il giuramento di Kamala Harris simbolo di satanismo: bufala e deriva sovranista in Italia

Una bufala a proposito del giuramento di Kamala Harris simbolo di satanismo, in relazione alla deriva sovranista in Italia il 21 gennaio ...

Genova – Se c’è un valore che gli americani conoscono bene è ripartire in fretta, rialzarsi anche dopo essere stati feriti e offesi. Non che sia un’esclusiva del carattere, l’America si comporta così ...Una bufala a proposito del giuramento di Kamala Harris simbolo di satanismo, in relazione alla deriva sovranista in Italia il 21 gennaio ...