Il geniale sito internet per piazzare Bernie Sanders in ogni luogo

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 21 gennaio 2021) C’è un’immagine diventata più virale di quelle con Donald Trump che lascia la Casa Bianca con l’elicottero e delle prime foto di Joe Biden nelle vesti di Presidente degli Stati Uniti. A rubare la scena ai due protagonisti delle ultime elezioni USA è statoche ieri ha partecipato alla cerimonia di insediamento del Democratico. Proprio lui che aveva corso ‘contro’ il nuovo Presidente americano, ha rubato la scena sia per il suo look, sia per per la sua immagine seduto su una sedia. E così è nato ildel giorno: putanywhere. LEGGI ANCHE > Twitter collega il Presidente Biden con la First lady Melania Trump Si tratta di un semplice, ma, portale. L’interfaccia è stata creata da Nick Sawhney e ha attirato l’attenzione di molti utenti che, nelle scorse ore, si sono ...