Il Festival di Sanremo 2021 sarà il primo senza pubblico (Di giovedì 21 gennaio 2021) Contrordine: il Festival di Sanremo 2021 si farà, sì, ma sarà il primo senza pubblico. A dirlo, rendendo vani tutti gli sforzi fatti negli ultimi mesi da Amadeus, è stato il prefetto di Imperia Alberto Intini, che ieri ha incontrato i vertici Rai, proprio per discutere dei protocolli che saranno messi in campo durante la prima edizione del Festival, in programma dal 2 al 6 marzo. Amadeus e Fiorello: dal Festival di Sanremo 2020 al Festival di Sanremo 2021 / ANSA Tutto sul Festival di Sanremo 2021

