Il corteo funebre dei ristoratori blocca la statale | Fateci lavorare

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Monta la protesta deibrianzoli a Milano. Stamattina, undi circa 150 auto si è sposta da Monza verso la città meneghina "". E' un coro all'unisono quello che si leva tra Monza e Milano dove, proprio in queste ore, è in corso la protesta deibrianzoli costretti a chiudere bottega dopo il "confinio" in zona rossa della Regione Lombardia. "Non ce la facciamo più", ripetono mentre si muovono in un "" di contestazione pacifica contro l'ennesima serrata imposta da Conte & Co con il Dpcm del 16 gennaio. La protesta a Milano Sfidano la pioggia e il freddo in nome della libertà, e del diritto sacrosanto al lavoro, portando in spalla una bara che, dal cuore di Milano, ha già ...