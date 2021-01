Il centrodestra a Mattarella | “Con questo Parlamento è impossibile lavorare Siamo preoccupati per l’Italia”

(Di giovedì 21 gennaio 2021) “Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno manifestato al Presidente della Repubblica – a nome dell’intero– la grande preoccupazione per la condizione del: mentre emergenza sanitaria ed economica si abbattono su famiglie e imprese, il voto di martedì ha certificato l’inconsistenza della maggioranza. È convinzione delche consia”.il comunicato congiunto che poco fa Matteo Salvini, Giorgia Meloni, ed Antonio Tajani, hanno reso noto dopo aver incontrato al Quirinale il Presidente. Ilha ribadito di aver “Fiducia nella saggezza del Presidente” Il colloquio sarebbe durato circa un’ora e, in poche parole ...

DOMANI IL CENTRODESTRA DAL PRESIDENTE MATTARELLA - Centrodestra a Mattarella: 'Maggioranza inconsistente, impossibile lavorare' - Governo, leader centrodestra al Colle per l'incontro con Mattarella - IL CENTRODESTRA INCONTRA MATTARELLA: 'CON QUESTO PARLAMENTO È IMPOSSIBILE LAVORARE'

Dopo il voto al Senato il governo Conte bis mantiene la maggioranza relativa a Palazzo Madama, ma non può bastare per governare il Paese in un momento così critico. Per questo il governo lavora per al ...“Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno manifestato al Presidente della Repubblica – a nome dell’intero centrodestra – la grande preoccupazione per la condizione dell’Italia: mentre eme ...