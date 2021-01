Il Catania come il Benevento, Millesi: “Tacopina mi ricorda Vigorito” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La speranza è quella di ripercorrere le orme del Benevento, riportando il Catania nell’Olimpo del calcio italiano. E’ l’augurio che Francesco Millesi rivolge al neo presidente Joe Tacopina, ormai volto noto nel Bel Paese per le esperienze con Roma, Bologna e Venezia. L’americano ha deciso di ripartire dalla Sicilia per provare a risollevare le sorti del club etneo e l’ex centrocampista, che in carriera ha vestito anche la maglia dell’Avellino, vede similitudini con la Strega e con il suo numero uno. “Tacopina lo vedo costruttivo”, ha dichiarato Millesi nell’intervista rilasciata al portale TuttoC, “mi ricorda Vigorito quando prelevò il Benevento: è vero che ci è voluto del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La speranza è quella di ripercorrere le orme del, riportando ilnell’Olimpo del calcio italiano. E’ l’augurio che Francescorivolge al neo presidente Joe, ormai volto noto nel Bel Paese per le esperienze con Roma, Bologna e Venezia. L’americano ha deciso di ripartire dalla Sicilia per provare a risollevare le sorti del club etneo e l’ex centrocampista, che in carriera ha vestito anche la maglia dell’Avellino, vede similitudini con la Strega e con il suo numero uno. “lo vedo costruttivo”, ha dichiaratonell’intervista rilasciata al portale TuttoC, “miquando prelevò il: è vero che ci è voluto del ...

anteprima24 : ** Il #Catania come il ##Benevento, #Millesi: '#Tacopina mi ricorda #Vigorito' ** - catania_turi : @AdultItaly @rubini_alessia bravissima come lo succhi bene - catania_turi : @celebrityhard @rubini_alessia alessiuccia come mi piacerebbe farmelo succhiare da te - catania_turi : RT @rubini_alessia: Come va questo 2021 ???????????? ?RETWET SE VORRESTI ESSERE SU QUESTO LETTO INSIEME A ME? - triizza_ : Noi come due babbi a fissare l'Etna maestoso dal molo di levante.?? #Catania #Etna -

Ultime Notizie dalla rete : Catania come Intervista a Joe Tacopina: «Catania è la città che fa per me» La Sicilia Autostrada Ragusa-Catania, on. Dipasquale (PD): “Si va avanti!”

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proceduto ieri sera alla trasmissione presso la Camera dei Deputati, per l'acquisizione dei pareri nelle competenti Commissioni, dello schema di ...

Aeroporto di Catania: nel 2020 passeggeri in calo del 64%

L’aeroporto di Catania ha chiuso il 2020 registrando un calo di passeggeri di circa il 64%, causato ...

"Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proceduto ieri sera alla trasmissione presso la Camera dei Deputati, per l'acquisizione dei pareri nelle competenti Commissioni, dello schema di ...L’aeroporto di Catania ha chiuso il 2020 registrando un calo di passeggeri di circa il 64%, causato ...