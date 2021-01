Il caso Israele: quanto e come funziona la campagna vaccinale più veloce del mondo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Con 2 milioni e 700 mila dosi somministrate, Israele si sta dimostrando uno dei Paesi più efficienti al mondo nell’avvio della campagna vaccinale anti-Covid. Dai dati riportati da Ourworldindata risulta infatti che ben il 26,7% della popolazione ha ricevuto la prima dose Pfizer-BioNTech e che il numero di coloro a cui è stata somministrata anche la seconda è in crescita, tanto da attirare sul Paese l’attenzione di virologi e ricercatori sui primi effetti reali della vaccinazione. come si spiega la particolare efficienza israeliana nella campagna? “Può essere il frutto di un sistema sanitario pubblico molto strutturato, di discendenza quasi socialista”, ci spiega Eric Salerno, scrittore, giornalista, blogger di HuffPost e a lungo inviato in Medio Oriente. “L’organizzazione è capillare. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Con 2 milioni e 700 mila dosi somministrate,si sta dimostrando uno dei Paesi più efficienti alnell’avvio dellaanti-Covid. Dai dati riportati da Ourworldindata risulta infatti che ben il 26,7% della popolazione ha ricevuto la prima dose Pfizer-BioNTech e che il numero di coloro a cui è stata somministrata anche la seconda è in crescita, tanto da attirare sul Paese l’attenzione di virologi e ricercatori sui primi effetti reali della vaccinazione.si spiega la particolare efficienza israeliana nella? “Può essere il frutto di un sistema sanitario pubblico molto strutturato, di discendenza quasi socialista”, ci spiega Eric Salerno, scrittore, giornalista, blogger di HuffPost e a lungo inviato in Medio Oriente. “L’organizzazione è capillare. ...

25071956 : RT @HuffPostItalia: Il caso Israele: quanto e come funziona la campagna vaccinale più veloce del mondo - ascochita : RT @HuffPostItalia: Il caso Israele: quanto e come funziona la campagna vaccinale più veloce del mondo - HuffPostItalia : Il caso Israele: quanto e come funziona la campagna vaccinale più veloce del mondo - G_A_De_Luca : @VittorioBanti avere l'efficacia al 95% che è emersa dai documenti FDA; in questo caso Israele è una manna dal ciel… - FuryBionda : @ChriSassari Vabbè non è che ci voglia una scienza a riparare i danni di Trump. Ne riparleremo quando si tratterà d… -