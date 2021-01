Il 13 al Totocalcio viene introdotto 70 anni fa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il 13 si sa è sempre stato un numero pregno di simbologie. Oscillante tra le connotazioni positive e negative, per alcuni portatore di fortuna mentre per altri meno. Era il 21 gennaio 1951 quando il numero 13 diventa il sinonimo di buona sorte per antonomasia. Settantafaideata la formula del 13 al-photo credits: Pinterest Le origini della schedina invece risalgono al 1946, nata dall’idea di Massimo Della Pergola. L’obiettivo? Indovinare l’esito finale delle partite elencate, azzeccando dodici risultati. Nel 1949 un romano si aggiudicò una schedina molto fortunata, incassando 426.826 delle vecchie lire dopo averne giocate solo 30. Dal 1951 invece compare per la prima volta la griglia con 13 partite, e quindi il leggendario 13 al. Con essa le quote ...