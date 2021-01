III Municipio, continua la raffica di furti: rubati importanti documenti, l’appello. ‘Tenetevi i soldi, ma ridateci il permesso di soggiorno’ (Di giovedì 21 gennaio 2021) Se c’è un’ “attività” che non ha risentito per nulla il lockdown e la pandemia è sicuramente quella losca e ignobile dei ladri. I malviventi si sono sì dovuti “adattare” agli orari del coprifuoco, mettendo a segno rapine e scippi in pieno giorno, ma questo non li ha di certo frenati. Tutto il contrario. Nel III Municipio, furti, scippi con strappi e auto “ripulite” sembrano essere diventati quasi la triste quotidianità. A cui i residenti giustamente non vogliono e devono abituarsi. E con tam tam sui social tra di loro, i cittadini, si avvisano pur di non cadere nel “tranello” del prossimo bandito pronto a colpire. Leggi anche: Roma, furti, scippi e auto “ripulite” a Montesacro: boom di segnalazioni da parte dei residenti III Municipio travolto da scippi e furti Sembrava finita la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Se c’è un’ “attività” che non ha risentito per nulla il lockdown e la pandemia è sicuramente quella losca e ignobile dei ladri. I malviventi si sono sì dovuti “adattare” agli orari del coprifuoco, mettendo a segno rapine e scippi in pieno giorno, ma questo non li ha di certo frenati. Tutto il contrario. Nel III, scippi con strappi e auto “ripulite” sembrano essere diventati quasi la triste quotidianità. A cui i residenti giustamente non vogliono e devono abituarsi. E con tam tam sui social tra di loro, i cittadini, si avvisano pur di non cadere nel “tranello” del prossimo bandito pronto a colpire. Leggi anche: Roma,, scippi e auto “ripulite” a Montesacro: boom di segnalazioni da parte dei residenti IIItravolto da scippi eSembrava finita la ...

Ferdinando Agnini e Orlando Orlandi Posti. Due ragazzi, studenti e partigiani combattenti che furono imprigionati e torturati nel carcere Nazista di Via Tasso e trucidati alle Fosse Ardeatine. (ANSA) ...

Roma, preso lo scippatore seriale di Montesacro: oltre 20 colpi in due settimane

Fine dell'incubo a Montesacro e dintorni: è stato preso lo scippatore seriale che, in due settimane, ha commesso una ventina di colpi ai danni di donne, spesso di una certa ...

