I tennisti hanno i topi in stanza | il ministro | “Non dategli da mangiare | e cambiatevi le lenzuola”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il video della tennista chiusa inin quarantena coiaveva fatto il giro del mondo. E ancora alimenta le polemiche per la “detenzione” obbligatoria che 72 atleti sbarcati in Australia con i tre voli charter degli Australian Open provenienti da Abu Dhabi, Doha e Los Angeles, e barricati in hotel come contatti di positivi. it’s actually a lot of them! Not even 1 in my room nowpic.twitter.com/uUaicOhoB5 — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 19, 2021 Ma evidentemente la compagnia innon è un grosso problema per le autorità australiane. Lisa Neville,per l’emergenza dello stato di Victoria, ha risposto alle critiche così: “Da quel che ho capito, probabilmente questi animali sono stati nutriti. Invito a minimizzare l’interazione coi, continueremo a disinfestare se ...