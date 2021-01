“I respingimenti di migranti in Slovenia sono illegittimi”: il Tribunale di Roma condanna il Viminale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Per il Tribunale di Roma (Sezione diritti della persona e immigrazione) le “riammissioni” del Viminale a danno dei migranti hanno esposto consapevolmente le persone, tra cui richiedenti asilo, a “trattamenti inumani e degradanti” lungo la rotta balcanica oltre che a “vere e proprie torture inflitte dalla polizia croata”. E “la prassi adottata dal ministero dell’Interno in attuazione dell’accordo bilaterale con la Slovenia è illegittima sotto molteplici profili”. Questo è quanto si legge su un’ordinanza che farà giurisprudenza, datata 18 gennaio 2021. È il primo pronunciamento di questo tipo. Con le riammissioni informali sul confine italo-sloveno, che si tramutano in un respingimento a catena fino alla Bosnia, il governo italiano sta violando contemporaneamente la legge italiana, la Costituzione, la ... Leggi su tpi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Per ildi(Sezione diritti della persona e immigrazione) le “riammissioni” dela danno deihanno esposto consapevolmente le persone, tra cui richiedenti asilo, a “trattamenti inumani e degradanti” lungo la rotta balcanica oltre che a “vere e proprie torture inflitte dalla polizia croata”. E “la prassi adottata dal ministero dell’Interno in attuazione dell’accordo bilaterale con laè illegittima sotto molteplici profili”. Questo è quanto si legge su un’ordinanza che farà giurisprudenza, datata 18 gennaio 2021. È il primo pronunciamento di questo tipo. Con le riammissioni informali sul confine italo-sloveno, che si tramutano in un respingimento a catena fino alla Bosnia, il governo italiano sta violando contemporaneamente la legge italiana, la Costituzione, la ...

Sentenza storica del Tribunale di Roma dopo un ricorso portato avanti per un ragazzo di origini pakistane arrivato a Trieste la scorsa estate e respinto in Slovenia, poi in Croazia fino al limbo della ...

Per il Tribunale di Roma le "riammissioni" del Viminale a danno dei migranti hanno esposto consapevolmente le persone, tra cui richiedenti asilo, a "trattamenti inumani e degradanti" lungo la rotta ba ...

Sentenza storica del Tribunale di Roma dopo un ricorso portato avanti per un ragazzo di origini pakistane arrivato a Trieste la scorsa estate e respinto in Slovenia, poi in Croazia fino al limbo della ...Per il Tribunale di Roma le "riammissioni" del Viminale a danno dei migranti hanno esposto consapevolmente le persone, tra cui richiedenti asilo, a "trattamenti inumani e degradanti" lungo la rotta ba ...