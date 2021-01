I morti negli Usa superano quelli della Seconda Guerra Mondiale Cina | nuovi contagi record

chetempochefa : “Per curare una nazione occorre non dimenticare.” - Il presidente Joe Biden, la first lady Jill Biden, la vicepres… - SkyTG24 : Covid, negli Usa i morti sono più delle vittime americane nella Seconda Guerra mondiale - RaiNews : Si aggrava il bilancio #Covid-19 negli #Usa: più morti della Seconda Guerra Mondiale - NicolaTenerelli : RT @RaiNews: Si aggrava il bilancio #Covid-19 negli #Usa: più morti della Seconda Guerra Mondiale - giomo2 : RT @SkyTG24: Il numero dei decessi per #Covid negli Stati Uniti è pari a oltre 406mila ed ha superato i 405.399 morti americani fra militar… -

Per me è stato come un padre. Un padre, in una Patria sempre più povera di padri. Ma non si resta orfani di padri come lui. Per quel poco o tanto di lume, che ha fatto o che farà, in questa vita, la l ...Il presidente della Cei americana, il conservatore Gomez, attacca il neo presidente sul tema dell’aborto. Si dissocia - sul metodo - il cardinale Cupich, molto vicino al Papa.