I cent’anni del Partito Comunista non si possono capire senza il sacrificio dei suoi militanti (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Partito Comunista (allora Partito Comunista d’Italia) nasce ufficialmente a Livorno il 21 gennaio 1921, al termine del congresso del Partito socialista italiano. La scissione della corrente Comunista è scontata già prima che inizino i lavori dei delegati al teatro Goldoni il 13 gennaio. A dicembre Amadeo Bordiga (che sarà il primo segretario del Pcd’I) ha già deciso l’uscita dal Partito, in polemica con i socialisti massimalisti unitari di Giacinto Menotti Serrati, accusati di compromissione con il riformismo e di non aver saputo dare una guida alle agitazioni operaie e contadine del biennio rosso (1919-1920). La frazione Comunista ha il pieno sostegno dell’Internazionale Comunista alla quale avevano aderito anche i socialisti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il(allorad’Italia) nasce ufficialmente a Livorno il 21 gennaio 1921, al termine del congresso delsocialista italiano. La scissione della correnteè scontata già prima che inizino i lavori dei delegati al teatro Goldoni il 13 gennaio. A dicembre Amadeo Bordiga (che sarà il primo segretario del Pcd’I) ha già deciso l’uscita dal, in polemica con i socialisti massimalisti unitari di Giacinto Menotti Serrati, accusati di compromissione con il riformismo e di non aver saputo dare una guida alle agitazioni operaie e contadine del biennio rosso (1919-1920). La frazioneha il pieno sostegno dell’Internazionalealla quale avevano aderito anche i socialisti di ...

