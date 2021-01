Hockey ghiaccio, Alps League 2021: vincono Renon e Gherdeina, Cortina cade in casa di Jesenice (Di giovedì 21 gennaio 2021) Serata di Alps Hockey League 2020-2021 con tre squadre italiane sul ghiaccio. Lubiana cade rovinosamente in casa contro il Red Bull Salisburgo, per cui Val Pusteria mantiene la vetta della classifica anche senza giocare. Cortina viene sconfitta in casa di Jesenice, Gherdeina sommerge di reti Linz, mentre Renon piega Feldkirch all’overtime. HDD Jesenice – SGC Cortina 3-2: padroni di casa che passano subito a condurre con la rete di Rajsar dopo 4:02. Gli sloveni vanno subito al raddoppio con Hebar al minuto 18:07 e chiudono quindi sul 2-0 il primo periodo. Il secondo inizia con Cortina che accorcia le distanze grazie ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Serata di2020-con tre squadre italiane sul. Lubianarovinosamente incontro il Red Bull Salisburgo, per cui Val Pusteria mantiene la vetta della classifica anche senza giocare.viene sconfitta indisommerge di reti Linz, mentrepiega Feldkirch all’overtime. HDD– SGC3-2: padroni diche passano subito a condurre con la rete di Rajsar dopo 4:02. Gli sloveni vanno subito al raddoppio con Hebar al minuto 18:07 e chiudono quindi sul 2-0 il primo periodo. Il secondo inizia conche accorcia le distanze grazie ...

Serata di Alps Hockey League 2020-2021 con tre squadre italiane sul ghiaccio. Lubiana cade rovinosamente in casa contro il Red Bull Salisburgo, per cui Val Pusteria mantiene la vetta della classifica ...

Rockets, continua la maledizione dei rigori

Dopo il doppio 4-3 subito contro Sierre e EVZ Academy, è arrivata la terza sconfitta di fila ai rigori nel giro di cinque giorni per i Ticino Rockets che, sul ghiaccio dell'Olten, sono stati stavolta ...

