Hoara Borselli in primo piano appare magnifica, un viso d’angelo-FOTO (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Borselli appare bellissima come sempre in una FOTO su Instagram in primo piano, ha 44 anni e sembra una 20enne Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???Hoara Borselli ??? (@Hoara Borselli) La bellissima Hoara Borselli condivide una FOTO su Instagram in primo piano e incanta i suoi followers, sempre più L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 21 gennaio 2021) Labellissima come sempre in unasu Instagram in, ha 44 anni e sembra una 20enne Visualizza questo post su Instagram Un post condida ?????? (@) La bellissimacondivide unasu Instagram ine incanta i suoi followers, sempre più L'articolo proviene da YesLife.it.

nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: 'Non vedeva l'ora di incontrarli' La storica ex compagna di Walter Zenga, Hoara Borselli, racconta il rapporto con i f… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Hoara Borselli ha difeso Walter Zenga a @LiveNoneladUrso. Ecco la replica di Nicolò Zenga #Pomeriggio5 - infoitcultura : Zenga la difesa dellex Hoara Borselli Troppo rancore da suo figlio Andrea - infoitcultura : Walter Zenga, la ex Hoara Borselli lo difende dalle accuse dei figli: “Lui non è affatto come dicono - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Il rapporto tra Walter Zenga e sui figlio Andrea, al momento protagonista di #GFVIP... e non solo. A #noneladurso la veri… -