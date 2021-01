“Ho fatto Tredici” | 70 anni fa la prima schedina entrata nell’immaginario collettivo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Quando nel 1946 da un’idea di Massimo Della Pergola nasce la, si vince azzeccando 12 pronostici del campionato italiano. NegliDuemila si passerà a 14. Ma nel periodo che va dal 21 gennaio 1951 – esattamente 70fa – alla riforma del “ssimo” datata 2003, l’obiettivo per tutti gli italiani che giocano al Totocalcio è di fare 13. E per tutti “fare 13” non è solo un’ambizione ma anche un modo di dire per indicare genericamente un colpo di fortuna. Lanumero 20 della stagione 1950-1951 segnala per lavolta che da quella giornata (di ritorno) le partite da giocare sono 13, con due gare messe alla fine come riserva. Categorie vincenti: 13 e 12. Da quel momento si vince facendo 13, cioè azzeccandole tutte, o in misura minore, ...