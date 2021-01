"Ho bloccato il cellulare". Da Forza Italia un siluro contro Conte: la mossa della Minuto (Di giovedì 21 gennaio 2021) No, Anna Carmela Minuto non lascia Forza Italia. Su di lei nel giorno della fiducia al Senato si era detto di tutto, sembrava non rispondesse al telefono, dunque quella che è stata definita una "assenza strategica" nel giorno del voto sul destino di Giuseppe Conte. Sembrava pronta a cambiare casacca. Invece no. Lo dice in un'intervista ad Affari Italiani, in cui spiega: "Si sono fatte mille illazioni sul mio conto, tutte prive di fondamento. Nella mia vita amo da sempre parlare con i fatti. Ho trovato opportuno bloccare il cellulare per evitare commenti fuori luogo. Ho votato contro la fiducia al governo Conte e così continuerò a fare restando alll'interno del Centrodestra", taglia corto, fornendo anche una spiegazione al fatto che nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) No, Anna Carmelanon lascia. Su di lei nel giornofiducia al Senato si era detto di tutto, sembrava non rispondesse al telefono, dunque quella che è stata definita una "assenza strategica" nel giorno del voto sul destino di Giuseppe. Sembrava pronta a cambiare casacca. Invece no. Lo dice in un'intervista ad Affarini, in cui spiega: "Si sono fatte mille illazioni sul mio conto, tutte prive di fondamento. Nella mia vita amo da sempre parlare con i fatti. Ho trovato opportuno bloccare ilper evitare commenti fuori luogo. Ho votatola fiducia al governoe così continuerò a fare restando alll'interno del Centrodestra", taglia corto, fornendo anche una spiegazione al fatto che nel ...

