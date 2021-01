Guida rapida per comprendere il post Instagram di Michelle Hunziker (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un pensiero espresso su Instagram e giù con gli insulti. Senza motivo. Nel mirino degli haters social è finita la showgirl e conduttrice svizzera Michelle Hunziker che, all’indomani della fiducia ottenuta dal governo Conte-2 al Senato, ha scritto sulla sua pagina Instagram alcune righe di riflessione sulla situazione politica (e non solo) in Italia. E già si parla di Michelle Hunziker contro il governo. Ma chi l’ha attaccata non ha letto in toto (e soprattutto compreso) le sue parole. LEGGI ANCHE > Ma perché Gazzetta dice che quella della compagna di Dybala è una «dichiarazione shock»? In particolare, le frasi criticate sono queste: «Mi preoccupa molto l’attuale situazione al governo. Trasmettono l’instabilita? piu? totale e creano ancora piu? incertezze in tutti noi, invece di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un pensiero espresso sue giù con gli insulti. Senza motivo. Nel mirino degli haters social è finita la showgirl e conduttrice svizzerache, all’indomani della fiducia ottenuta dal governo Conte-2 al Senato, ha scritto sulla sua paginaalcune righe di riflessione sulla situazione politica (e non solo) in Italia. E già si parla dicontro il governo. Ma chi l’ha attaccata non ha letto in toto (e soprattutto compreso) le sue parole. LEGGI ANCHE > Ma perché Gazzetta dice che quella della compagna di Dybala è una «dichiarazione shock»? In particolare, le frasi criticate sono queste: «Mi preoccupa molto l’attuale situazione al governo. Trasmettono l’instabilita? piu? totale e creano ancora piu? incertezze in tutti noi, invece di ...

