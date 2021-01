Guendalina Tavassi | “Giulia Salemi è un’arrivista | ecco cosa mi ha rubato”

Sofia2035869205 : Guendalina Tavassi parla di G... Ahaha tutto mi conferma l'opinione che ho di lei e che peggiora giorno dopo giorno… - Giulietta23123 : RT @ahoy_boy98: Thread con tutti i momenti iconici dell’ospitata di Guendalina Tavassi al GF16. #GFVIP - blogtivvu : Retroscena choc su Giulia Salemi: “Mi soffiò una ospitata”, parla Guendalina Tavassi #GFVip - soloversacexme : RT @_Alessio_88: Guendalina Tavassi GfVip6 ed a sto giro sarò un fan accanito - GiuliaEffe79 : @ahoy_boy98 Autori @GrandeFratello, se siete a corto di idee per ravvivare un pó la situazione, perché non invitate… -

Ultime Notizie dalla rete : Guendalina Tavassi

Gossip e Tv

Non corre buon sangue tra Guendalina Tavassi e Giulia Salemi. Un dettaglio di cui nessuno era a conoscenza, almeno fino ad oggi. È stata la web influencer, felicemente sposata con l’imprenditore Umber ...Ex gieffina "punta" due preferite del Grande Fratello Vip: “Maria Teresa Ruta e Dayane Mello? Non le sopporto!”, parla Guendalina Tavassi.