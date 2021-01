Grave lutto nel cinema, l’annuncio è appena arrivato : l’attrice è morta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Anthony Delon ha annunciato oggi giovedì 21 gennaio la morte di sua madre Nathalie. La donna aveva 79 anni. L’attore figlio d’arte ha pubblicato un sobrio sfondo nero con la scritta “R.I.P Maman”. Possiamo quindi vedere una seconda immagine di lui che la abbraccia. #FOTO IN SUO RICORDO A FINE ARTICOLO “E’ morta questa mattina alle 11 a Parigi, circondata dai suoi parenti”, ha detto all’Afp. L’uomo ha anche spiegato che la madre sarebbe morta di cancro, che se l’è portata via in poco tempo. Anche lei attrice, nome all’anagrafe Francine Canovas, sposò l’attore nell’estate del 1964 prima di divorziare quattro anni dopo. Era nota al grande pubblico per il suo ruolo in “Frank Costello faccia d’angelo” nel 1967. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Successivamente, l’attrice aveva preso parte a una trentina di altre pellicole, intanto nel 1969 ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 21 gennaio 2021) Anthony Delon ha annunciato oggi giovedì 21 gennaio la morte di sua madre Nathalie. La donna aveva 79 anni. L’attore figlio d’arte ha pubblicato un sobrio sfondo nero con la scritta “R.I.P Maman”. Possiamo quindi vedere una seconda immagine di lui che la abbraccia. #FOTO IN SUO RICORDO A FINE ARTICOLO “E’questa mattina alle 11 a Parigi, circondata dai suoi parenti”, ha detto all’Afp. L’uomo ha anche spiegato che la madre sarebbedi cancro, che se l’è portata via in poco tempo. Anche lei attrice, nome all’anagrafe Francine Canovas, sposò l’attore nell’estate del 1964 prima di divorziare quattro anni dopo. Era nota al grande pubblico per il suo ruolo in “Frank Costello faccia d’angelo” nel 1967. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Successivamente,aveva preso parte a una trentina di altre pellicole, intanto nel 1969 ...

Oggi l'attrice Anna Safroncik ha subito una grave perdita: l'annuncio su Instagram e la dedica: "Vivrai dentro i nostri cuori" ...

Pesaro, calcio in lutto: è mancato Angelo Becchetti. Se ne va un pezzo di storia della Vis e dell’Alma Fano

PESARO – Grave lutto nel mondo del calcio pesarese: è mancato all’età di 92 anni Angelo Becchetti, storico allenatore biancorosso per sei stagioni, tra gli anni ’60, ’70 e ’80. Il mister si era seduto ...

Oggi l'attrice Anna Safroncik ha subito una grave perdita: l'annuncio su Instagram e la dedica: "Vivrai dentro i nostri cuori" ...

PESARO – Grave lutto nel mondo del calcio pesarese: è mancato all'età di 92 anni Angelo Becchetti, storico allenatore biancorosso per sei stagioni, tra gli anni '60, '70 e '80. Il mister si era seduto ...