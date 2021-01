Grandi manovre meteo invernali nei giorni della merla

(Di giovedì 21 gennaio 2021)invernale. Nevicate e freddo.Qualche segnale c’è… Per molti potrebbe non essere tali, per altri potrebbe essere troppo poco. Secondo noi è importante che i modelli previsionali stiano cominciando a fiutare qualcosa e se più indizi fanno una prova beh, allora ci siamo quasi. Ricordate le proiezionidi Natale? Qualche settimana prima, dopo aver analizzato attentamente l’atmosfera e le sue complesse dinamiche, eravamo giunti alla conclusione che avrebbe fatto freddo. Ecco, ora siamo qui a dirvi che i segnali modellistici non vanno trascurati e qualora dovessero confermare i nostri “sospetti” potrebbero annunciare un febbraio in grande stile. Si è fatto un gran parlare di Vortice Polare, dell’Anticiclone russo siberiano, del gelo,neve. Negli ultimitali concetti hanno perso un po’ di mordente ...

Son già in corso le grandi manovre per le elezioni amministrative di Bracciano. L'ordalia è per il prossimo maggio, Covid permettendolo. Le voci si rincorrono, spesso contraddittorie, il magma non s'è ...