'Grande Fratello Vip', Rosalinda crolla dopo il messaggio del fidanzato (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella Casa del ' Grande Fratello Vip ' Rosalinda va di nuovo in crisi. L'attrice da giorni manifesta i dubbi sulla storia d'amore con Giuliano e una telefonata con i familiari la fa crollare. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella Casa del 'Vip 'va di nuovo in crisi. L'attrice da giorni manifesta i dubbi sulla storia d'amore con Giuliano e una telefonata con i familiari la fare. Il ...

matteograndi : La tragedia di un popolo costretto a scegliere fra lasciare l’Italia nelle mani di un incompetente teleguidato da u… - matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - thecatempress : Fenomenale mio fratello 30enne che dopo che mia mamma prima di andare via gli ha detto di stare attento alla pentol… - 3angelavacchi51 : @zorziskeeper Spero tanto che Signorini faccio bloccare quei maledetti voti. Altrimenti sarebbe da denunciare. Gran… -