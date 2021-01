Grande Fratello Vip: parla Piera Fiorillo, la psicologa del reality (Di giovedì 21 gennaio 2021) Spesso i concorrenti del reality nominano la psicologa, Piera, che li aiuta nel confessionale. La donna ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato qualche dettaglio in più Grande Fratello Vip: l’importanza della psicologa In questi 20 anni di Grande Fratello Vip i concorrenti spesso hanno parlato delle voci che sentono nel confessionale. Ovviamente con loro comunicano sia autori che dottori e psicologi. In particolare, spesso abbiamo sentito parlare della psicologa Piera. In questa edizione soprattutto, i coinquilini della Casa più spiata d’Italia spesso scherzano e riferiscono cose che devono dire a lei. I concorrenti ne parlano con Grande stima e ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 21 gennaio 2021) Spesso i concorrenti delnominano la, che li aiuta nel confessionale. La donna ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato qualche dettaglio in piùVip: l’importanza dellaIn questi 20 anni diVip i concorrenti spesso hannoto delle voci che sentono nel confessionale. Ovviamente con loro comunicano sia autori che dottori e psicologi. In particolare, spesso abbiamo sentitore della. In questa edizione soprattutto, i coinquilini della Casa più spiata d’Italia spesso scherzano e riferiscono cose che devono dire a lei. I concorrenti neno constima e ...

