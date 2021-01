Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò: il fidanzato Giuliano chiede una pausa di riflessione (Di giovedì 21 gennaio 2021) La storia d'amore tra Rosalinda Cannavò e Giuliano Condorelli sembra essere giunta al capolinea, dopo l'annuncio del prolungamento del Grande Fratello Vip 5 il fidanzato ha chiesto una pausa. Rosalinda Cannavò sente il suo fidanzato Giuliano sempre più lontano: il giovane ha chiesto una pausa dal loro rapporto. A recapitare il messaggio all'attrice è stata sua sorella, nel corso della telefonata fatta a casa dopo l'annuncio del nuovo prolungamento. Dopo la decisione della produzione di spostare la finale del Grande Fratello Vip 5 alla fine di febbraio ai concorrenti è stata data la possibilità di parlare con i propri familiari. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 21 gennaio 2021) La storia d'amore traCondorelli sembra essere giunta al capolinea, dopo l'annuncio del prolungamento delVip 5 ilha chiesto unasente il suosempre più lontano: il giovane ha chiesto unadal loro rapporto. A recapitare il messaggio all'attrice è stata sua sorella, nel corso della telefonata fatta a casa dopo l'annuncio del nuovo prolungamento. Dopo la decisione della produzione di spostare la finale delVip 5 alla fine di febbraio ai concorrenti è stata data la possibilità di parlare con i propri familiari. ...

