Grande Fratello Vip 5, la frase della regia su Tommaso Zorzi lascia interdetti gli spettatori (VIDEO) (Di giovedì 21 gennaio 2021) Oggi pomeriggio la regia del Grande Fratello Vip 5 ha dimenticato il microfono aperto e si è sentito uno strano messaggio su Tommaso Zorzi che ha allarmato i fan del concorrente. Oggi al Grande Fratello Vip 5 è scoppiato il "regiagate": uno degli autori ha dimenticato il microfono aperto mentre ricordava ai suoi colleghi d'impedire a Tommaso Zorzi di avere contatti con l'esterno. Dopo l'annuncio dell'allungamento del Grande Fratello Vip 5 ai concorrenti è stato concesso di parlare con i familiari. Uno dei meno convinti a continuare l'avventura all'interno della casa di Cinecittà è Tommaso Zorzi, nei giorni scorsi l'influencer milanese ...

