Governo: Zingaretti, 'bene nomina commissari grandi opere, ripartire subito' (2) (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Sono infatti 8 le opere individuate che hanno ricevuto il via libera nella nostra regione, quasi tutte attese da anni. Stiamo parlando di una grandissima occasione per lo sviluppo di infrastrutture di carattere strategico per il nostro territorio e per la creazione di nuovi servizi che andranno a semplificare la vita di chi viaggia e si sposta quotidianamente. Un investimento imponente, di oltre 10 miliardi di euro, che si tradurrà anche nell'apertura di nuovi cantieri e in una sicura opportunità di lavoro e occupazione", spiega Zingaretti. Le opere del Lazio interessate sono: 1) Strada Umbro Laziale. Sistema stradale di collegamento del porto di Civitavecchia con il nolo intermodale di Orte, tratta Monte Romano Est-Civitavecchia. 2) Cisterna Valmontone con relative opere connesse. 3) ...

