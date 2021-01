Governo: sondaggio Porta a Porta, con o senza lista Conte centrodestra sempre avanti (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Tre ipotesi sul tavolo e in tutti tre i casi il centrodestra sarebbe in vantaggio. E' quanto testato nel sondaggio di Alessandra Ghisleri di Euromedia Research per 'Porta a Porta' su tre scenari di voto: la situazione attuale, lo scenario in cui in campo si presenterebbe il partito del premier Giuseppe Conte ed un terzo scenario in cui Conte fosse il leader del partito dei 5stelle. Nelle tre ipotesi testate il centrodestra distacca l'area di Governo: 49% contro 36.5% nella situazione attuale; 46,9% contro il 38.4% nel caso in cui Conte formi il suo partito e 48.7% contro 39.6% con Conte alla guida dei 5Stelle. Anche i partiti avrebbero un effetto nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Tre ipotesi sul tavolo e in tutti tre i casi ilsarebbe in vantaggio. E' quanto testato neldi Alessandra Ghisleri di Euromedia Research per '' su tre scenari di voto: la situazione attuale, lo scenario in cui in campo si presenterebbe il partito del premier Giuseppeed un terzo scenario in cuifosse il leader del partito dei 5stelle. Nelle tre ipotesi testate ildistacca l'area di: 49% contro 36.5% nella situazione attuale; 46,9% contro il 38.4% nel caso in cuiformi il suo partito e 48.7% contro 39.6% conalla guida dei 5Stelle. Anche i partiti avrebbero un effetto nelle ...

