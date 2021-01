Governo | sondaggio Porta a Porta | con o senza lista Conte centrodestra sempre avanti

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) – Tre ipotesi sul tavolo e in tutti tre i casi ilsarebbe in vantaggio. E’ quanto testato neldi Alessandra Ghisleri di Euromedia Research per ‘’ su tre scenari di voto: la situazione attuale, lo scenario in cui in campo si presenterebbe il partito del premier Giuseppeed un terzo scenario in cuifosse il leader del partito dei 5stelle. L'articolo proviene da Ildenaro.it.