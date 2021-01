Governo: sondaggio Porta a Porta, con o senza lista Conte centrodestra sempre avanti (2) (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Adnkronos) - La Lega di Salvini, nel sondaggio della Ghisleri, rimane il primo partito (24.8% nella situazione attuale, 23.4% con Conte alla guida di una sua formazione politica e 24.5% con Conte leader M5S). Il Pd resta secondo partito italiano nella situazione attuale (19.5%) scende a terza formazione politica con il 10.6% nella seconda ipotesi con Conte capo di un suo partito ed è superato da Fdi che rimane stabile al 15.5% nelle tre ipotesi. Il Pd perderebbe di meno nel caso in cui i 5Stelle fossero guidati da Conte e si attesterebbe al 16.3% tornando seconda forza politica italiana. Il M5S ha, secondo il campione di Euromedia, avrebbe il 14.6% nel panorama attuale, scenderebbe al 10.4% con Conte alla guida di un suo partito che otterrebbe il 10.4% e salirebbe al 20.2% se ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Adnkronos) - La Lega di Salvini, neldella Ghisleri, rimane il primo partito (24.8% nella situazione attuale, 23.4% conalla guida di una sua formazione politica e 24.5% conleader M5S). Il Pd resta secondo partito italiano nella situazione attuale (19.5%) scende a terza formazione politica con il 10.6% nella seconda ipotesi concapo di un suo partito ed è superato da Fdi che rimane stabile al 15.5% nelle tre ipotesi. Il Pd perderebbe di meno nel caso in cui i 5Stelle fossero guidati dae si attesterebbe al 16.3% tornando seconda forza politica italiana. Il M5S ha, secondo il campione di Euromedia, avrebbe il 14.6% nel panorama attuale, scenderebbe al 10.4% conalla guida di un suo partito che otterrebbe il 10.4% e salirebbe al 20.2% se ...

