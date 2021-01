Governo senza trasparenza: decreti attuativi off - limits (Di giovedì 21 gennaio 2021) ...effettuata sugli stanziamenti economici previsti dal Decreto Cura Italia (pubblicato in Gazzetta ... Un problema tecnico di tre settimane IlGiornale.it ha anche chiesto spiegazioni via mail agli uffici ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) ...effettuata sugli stanziamenti economici previsti dal Decreto Cura Italia (pubblicato in Gazzetta ... Un problema tecnico di tre settimane IlGiornale.it ha anche chiesto spiegazioni via mail agli uffici ...

NicolaPorro : Il vero scandalo è che a chiuderci in casa sarà un governo senza più alcuna legittimazione politica. ?? #IlRuggito d… - SusannaCeccardi : 156. Il governo è clinicamente morto, ma Giuseppi senza dubbio alcuno proverà con l’accanimento terapeutico. - ilriformista : Il governo #Conte non è all’altezza, non è all’altezza il premier, non lo sono moltissimi ministri, non c’è un prog… - Consuelide : RT @VotersItalia: A.A.A. cercasi #italiani #liberi per #assembramenti nelle piazze e nelle strade e rigorosamente SENZA #MASCHERINA. ?#Dpc… - LaLpnmrz : RT @PieroSansonetti: Zingaretti, il segretario del Pd, ha detto che col voto di martedì sera l’Italia ha evitato il salto nel buio. Non si… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo senza 21.21 / 'Pd e M5s spaccati, Governo senza idee' Il Friuli Governo, confermato via libera alle seconde nelle faq. Trentino valuta limitazioni

Bisogna provare di avere avuto titolo prima del 14 gennaio. Il Trentino valuta limitazioni sugli spostamenti nelle seconde. Lo conferma il dirigente generale della Protezione civi ...

Fiducia al Senato, chi sono i responsabili. Da Mariarosaria Rossi (amica della Pascale) all’inafferrabile Lello Ciampolillo

ROMA - La prima domanda era a che punto si sarebbe fermata l’asticella della maggioranza, se avrebbe superato quella assoluta da 161 o, se meno ambiziosamente, si sarebbe fermata sopra i 155. Il respo ...

Bisogna provare di avere avuto titolo prima del 14 gennaio. Il Trentino valuta limitazioni sugli spostamenti nelle seconde. Lo conferma il dirigente generale della Protezione civi ...ROMA - La prima domanda era a che punto si sarebbe fermata l’asticella della maggioranza, se avrebbe superato quella assoluta da 161 o, se meno ambiziosamente, si sarebbe fermata sopra i 155. Il respo ...