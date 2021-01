**Governo: Renzi, 'non ci prenderete mai come dei Ciampolillo qualsiasi'** (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Non ci prenderete mai come dei Ciampolillo qualsiasi, insaponando gli ulivi e dicendo che non servono i vaccini". Lo dice Matteo Renzi a Piazzapulita in onda stasera su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Non cimaidei, insaponando gli ulivi e dicendo che non servono i vaccini". Lo dice Matteoa Piazzapulita in onda stasera su La7.

ilriformista : Il governo #Conte non è all’altezza, non è all’altezza il premier, non lo sono moltissimi ministri, non c’è un prog… - AndreaOrlandosp : Renzi vuol fare un governo di unità nazionale ma non con la destra. Boh? - lucatelese : Renzi ha perso la sua sfida: ha dovuto astenersi perché altrimenti gli esplodeva il gruppo del Senato, e il governo… - Tino44588447 : RT @mariolavia: ==Sento un certo brontolìo riformista nel Pd... - LaSabri05506139 : RT @Mov5Stelle: Il Governo ha avuto la fiducia sia alla Camera che al Senato nonostante la crisi incomprensibile generata da Matteo Renzi c… -