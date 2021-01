**Governo: Renzi, ‘non ci prenderete mai come dei Ciampolillo qualsiasi’** (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Non ci prenderete mai come dei Ciampolillo qualsiasi, insaponando gli ulivi e dicendo che non servono i vaccini”. Lo dice Matteo Renzi a Piazzapulita in onda stasera su La7. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Non cimaideiqualsiasi, insaponando gli ulivi e dicendo che non servono i vaccini”. Lo dice Matteoa Piazzapulita in onda stasera su La7. L'articolo CalcioWeb.

ilriformista : Il governo #Conte non è all’altezza, non è all’altezza il premier, non lo sono moltissimi ministri, non c’è un prog… - Mov5Stelle : Il Governo ha avuto la fiducia sia alla Camera che al Senato nonostante la crisi incomprensibile generata da Matteo… - AndreaOrlandosp : Renzi vuol fare un governo di unità nazionale ma non con la destra. Boh? - sergiopillai : RT @Mov5Stelle: Il Governo ha avuto la fiducia sia alla Camera che al Senato nonostante la crisi incomprensibile generata da Matteo Renzi c… - moniferr2 : RT @BarbaraRaval: Il #Copasir chiama Conte, #Renzi e Casalino per interrogarli su detenzione pescatori in Libia e visita di Barr in Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Renzi Governo: Il centrodestra al Colle. 'Non si può lavorare con questo Parlamento' Agenzia ANSA leggi le altre "Poesì"

altrettanto è avvenuto con la descrizione della crisi di governo in Parlamento. In pratica, una volta incassato il voto favorevole della Camera, si vorrebbe dare a intendere che il premier Conte si è ...

Consiglio dei ministri convocato alle 22, sul tavolo anche la delega ai Servizi segreti: tra i favoriti Pietro Benassi

E’ stato convocato intorno alle ore 22 di questa sera, a quanto si apprende da fonti di governo, il Consiglio dei ministri. Sul tavolo, secondo le stesse fonti, ci sarà anche la cessione della delega ...

altrettanto è avvenuto con la descrizione della crisi di governo in Parlamento. In pratica, una volta incassato il voto favorevole della Camera, si vorrebbe dare a intendere che il premier Conte si è ...E’ stato convocato intorno alle ore 22 di questa sera, a quanto si apprende da fonti di governo, il Consiglio dei ministri. Sul tavolo, secondo le stesse fonti, ci sarà anche la cessione della delega ...