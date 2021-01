**Governo: Renzi, ‘non ci prenderete mai come dei Ciampolillo qualsiasi’** (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Non ci prenderete mai come dei Ciampolillo qualsiasi, insaponando gli ulivi e dicendo che non servono i vaccini”. Lo dice Matteo Renzi a Piazzapulita in onda stasera su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Non cimaideiqualsiasi, insaponando gli ulivi e dicendo che non servono i vaccini”. Lo dice Matteoa Piazzapulita in onda stasera su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

